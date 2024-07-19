Kanser Hastası İşçiler İşten Çıkarıldı, Tedavi İmkânları Tehlikede - Son Dakika
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Kanser Hastası İşçiler İşten Çıkarıldı, Tedavi İmkânları Tehlikede

Kanser Hastası İşçiler İşten Çıkarıldı, Tedavi İmkânları Tehlikede

Iğdır Belediyesi'nde çalışırken SMS ile işten çıkarılan kanser hastası işçiler, tedavi imkânlarının tehlikede olduğunu belirterek haksızlığın giderilmesini istiyor. İşçiler, belediye binası önünde oturma eylemi yaparak destek bekliyor.

19.07.2024 10:30
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IĞDIR Belediyesi'nde çalışırken SMS ile işten çıkarılan işçilerden Kaya Murgul (32), 6 yıldan beri kan kanseri tedavisi gördüğünü belirterek, "Ben kanser hastasıyım. Belediye yönetimi tarafından işten atıldım. Sigortam yok, ilaçlarımı nasıl alacağım? Tedavi için Erzurum'a nasıl gideceğim? Bu haksızlığın giderilmesini istiyorum" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Iğdır Belediye Başkanlığı'nı kazanan DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından 5 Temmuz akşamı cep telefonlarına gönderilen SMS ile 204 işçinin iş akitleri sonlandırıldı. Geri dönüş için yaptıkları girişimler sonuçsuz kalan işçiler, belediye binası önüne kurdukları çadırla 8 Temmuz'da oturma eylemine başladı.

Ailelerin de destek verdiği eylemi sürdüren işçilerden evli ve 4 çocuk babası Kaya Murgul, "Ben kanser hastasıyım. 6 yıldır kanser tedavisi görüyorum. Belediyede çalışırken bir SMS ile işten çıkarıldık. Yeni yönetim, gerekçesiz 204 arkadaşımla birlikte bizi işten çıkardı. Belediyede çalıştığım için tedavimi yaptırma imkanı da bulmuştum. Şimdi iş akdim feshedildi. Bundan sonrası için sigortam yok. İlaçlarımı nasıl alacağım? Tedavi için Erzurum'a nasıl gideceğim? Ayrıca yaklaşık 1,5 ay önce kolumdan ameliyat oldum. Yüzde 35 kol kaybım oldu. Bunun tedavisi de yarım kaldı. Yetkililerden bir çözüm bekliyorum. Bu haksızlığın giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan da şunları söyledi:

"204 işçimizi, emekçimizi baskıyla, zorla işten attılar. Hepsi gariban insanlar. Kanser hastası olan, sıkıntısı olan, kredi borcu olan insanlar var. Bunların hepsi mağdur oldu. 'Personel fazlalığı var diyorlar.' Şu anda belediyede personel yok. Çalışacak insan bulamıyorlar. Her yeri çöp götürüyor, memleketi çöp almış."

ÇOCUKLARDAN AİLELERİNE DESTEK

Iğdır Belediye binası önündeki çadırda oturma eylemi yapan işçilerin çocukları da ailelerine destek verdi. Eylem alanına gelen çocuklar ellerinde 'Birlikte direneceğiz, birlikte kazanacağız', 'Atılan işçiler geri alınsın', 'Sürgüne son' yazılı dövizler taşıdı. Çocuklar işten çıkarılan anne ve babalarının işe dönmesini istedi. Kızı işten çıkarılan Necla Aycan, "Kızımı ne zorluklarla okuttum. Evim kira. İşe girdi diye rahat bir nefes aldık. Şimdi çıkardılar. Bu haksızlıktır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kanser Hastası İşçiler İşten Çıkarıldı, Tedavi İmkânları Tehlikede - Son Dakika

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