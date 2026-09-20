Kanser tedavisi gören usta oyuncu Gülsen Tuncer, 81 yaşında toprağa verildi - Son Dakika
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Kanser tedavisi gören usta oyuncu Gülsen Tuncer, 81 yaşında toprağa verildi

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Kanser tedavisi gören usta oyuncu Gülsen Tuncer, 17 Eylül'de 81 yaşında yaşamını yitirdi. Şişli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından sanat dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı ve Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncularından Gülsen Tuncer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve 17 Eylül'de 81 yaşında vefat eden Tuncer için Şişli Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ulvi Alacakaptan, Erdal Özyağcılar, Halil Ergün, Metin Coşkun, Ayten Uncuoğlu ile Serdar Gökhan'ın da aralarında bulunduğu sinema ve sanat dünyasından pek çok kişi ve sevenleri katıldı.

Gülsen Tuncer'in eşi Engin Ayça, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayat arkadaşını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Herkesin başı sağ olsun. Bütün sevenlerinin, bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. İyi şeyler yaptı, iyi izlenimler bıraktı. Artık onlarla birlikte yaşayacağız. Kendisi gitti ama bize epey bir yük bıraktı." dedi.

"Hem çok iyi bir insandı hem de iyi bir savaşçıydı"

Oyuncu Suna Selen de Tuncer'in hem sanatçı kimliği hem de kişiliğiyle iz bıraktığını belirterek, "Gülsen Hanım hem çok büyük bir oyuncuydu hem çok iyi bir insandı hem de iyi bir savaşçıydı. Hepimiz için çok büyük bir kayıp oldu." ifadelerini kullandı.

Tuncer'in manevi oğlu İlhan Gülek ise dik durmayı, eğilmemeyi, bükülmemeyi ondan öğrendiğini söyleyerek, "Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Filistin atkısıyla gitti, ödülünü alırken sahneye öyle çıktı. Gerçek bir insandı, gerçek bir öğretmendi." diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından Gülsen Tuncer'in cenazesi, Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA
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