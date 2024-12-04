Kanser Tedavisinde Doğurganlık Koruma Yöntemleri - Son Dakika
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Kanser Tedavisinde Doğurganlık Koruma Yöntemleri

Prof. Dr. Buyru, kanser tedavisi öncesi doğurganlığın korunması için yumurta ve embriyo dondurma yöntemlerini önerdi.

04.12.2024 11:16
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, kanser tedavisi öncesi doğurganlığı korumak için embriyo ile yumurta dondurma veya ergenlik öncesi yumurtalık dokusunun dondurulması işleminin yapılabileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, kanserin üreme çağındaki gençler ve çocuklarda da sık görülen bir hastalık olduğunu belirterek bunun tedavilerin üreme fonksiyonunu olumsuz etkileyebildiğini kaydetti.

Kanserin tedavisinde kullanılan bazı ilaçların ve tedavilerin doğurganlığı etkileyebileceğine dikkati çeken Buyru, bunların yumurtalıkları ve rahim ile içini olumsuz etkileyebildiğini, yumurta sayısı azaltabildiğini veya gebeliğin yerleşebileceği uygun rahim ortamının bozulabildiğini vurguladı.

Hem erişkinler hem de çocuklar için günümüz üreme tıbbında pek çok seçenek olduğunun altını çizen Buyru, "Kanser tedavisi öncesi doğurganlığı korumak için yapılabilecekler embriyo dondurma, yumurta dondurma veya ergenlik öncesi çocuklarda yumurtalık dokusunun dondurulması. Bunlardan en önemlisi, en yüz güldürücü olanı embriyo dondurma. Ancak embriyo dondurma evli olan kadınlar için uygun bir yöntem. Evli olmayan kadınlar için yumurta dondurma da embriyo dondurma kadar başarılı." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Buyru, evli olmayan kadınların yumurtalarına yaklaşık 10 gün uyarıcı ilaç uygulandıktan sonra vücut dışına alınarak 5 yıla kadar saklanabildiğini, evlendikten sonra da tüp bebek yöntemiyle embriyo oluşturulup çocuk sahibi olabilmelerinin sağlandığını bildirdi.

Dünyada 200'den fazla çocuk bu yöntemle doğdu

Çocukluk çağında ortaya çıkan kan kanseri veya diğer tümörlerde tedavilerin olumsuz etkilerinden kaçınmak için dikkat edilebilecek noktalara değinen Buyru, yumurtalık dokusunu dondurup, çocuk sahibi olmak istediğinde kişiye kendi yumurtalık dokusunu nakledilebildiğini aktardı.

Buyru, özellikle çocukluk çağında yumurta dokusunu dondurma işleminin deneysel kabul edildiğini ancak bugün rutin önerilen bir yöntem haline geldiğini belirterek, "İlk zamanlarda dondurma ve nakletme yöntemlerinin çok iyi olmamasından dolayı daha düşük gebelik oranları söz konusuydu. Bu bireyler günümüzde artık yüksek oranlarda çocuk sahibi olabiliyorlar. Şu ana kadar dünyada 200'den fazla çocuk bu yöntemle doğmuş durumda." bilgisini verdi.

"Yumurta dondurmanın hastalığın seyrine olumsuz etkisi yok"

Hızlı yumurta dondurma gibi yöntemlerin gelişmesiyle bunun embriyo dondurma işlemi kadar başarılı sonuçlar vermeye başladığına dikkati çeken Buyru, yumurta dondurmanın kanserin seyrine etkisi olmadığını vurguladı.

Prof. Dr. Buyru, "Uygulanan tüp bebek tedavisinin hormona duyarlı kanserler dediğimiz meme kanseri dahil hastalığın seyrine ya da hastanın yaşam süresine olumsuz bir etkisi yok. Bu, net olarak ortaya konmuş durumda. Uygulanacak 10 günlük tedavi sonrasında yumurtaları olgunlaştırıp vücut dışına alıyoruz. Yani yaklaşık 12-13 günlük bir süreye ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanser Tedavisinde Doğurganlık Koruma Yöntemleri - Son Dakika

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