Kanser Teşhisi Konulan Kişi Sayısı 2040\'ta Yüzde 50 Artacak

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu, her yıl 734 bin kişiye kanser teşhisi konulduğunu belirterek, "2040'ta teşhis konulan kişi sayısının yaklaşık yüzde 50 daha fazla olacağı öngörülüyor." ifadesini kullandı.
Doç. Dr. İmamoğlu, "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından belirlenen bu günde, tüm dünyada binlerce insanın bir araya gelerek kanserle mücadeleye dikkati çektiğini, bilinç oluşturduğunu ve dayanışma gösterdiğini aktardı.
Kanserin dünyada ve Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını belirten İmamoğlu, "Her yıl yaklaşık 734 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor. 2040'ta teşhis konulan kişi sayısının yaklaşık yüzde 50 daha fazla olacağı öngörülüyor." bilgisini paylaştı.
İmamoğlu, Türkiye'de erkeklerde akciğer, prostat, kolorektal ve mesane, kadınlarda ise meme, tiroit, kolorektal ve rahim kanserlerinin en sık görülen kanser türleri olduğunu kaydetti.
Kanserde bilim, tıp ve teknoloji sayesinde daha etkili tedavi yöntemlerinin, erken teşhis olanaklarının ve hastaların yaşam kalitesini artırmak için yeni çözümlerin geliştirildiğini aktaran İmamoğlu, erken teşhis ve tedavi ile kanserli hastalarda önemli oranda iyileşmenin mümkün olabildiğini ifade etti.
Doç. Dr. İmamoğlu, kadınların meme ve rahim ağzı kanseri konusunda bilinçlendirmesi gerektiğinin altını çizerek, "Cinsel aktif dönemden sonra düzenli rahim ağzı smear kontrolleri yapılmalı ve 40 yaşından sonra yılda bir mamografi, 55 yaşından sonra sorun yok ise 2 yılda bir mamografi, 45 yaşından sonra kadın erkek ayırmaksızın kolon kanserinde erken tanıya yönelik kolonoskopi periyodik olarak yapılmalıdır." önerisinde bulundu.
Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin de mühim olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Düzenli sağlık kontrolleri, sigara ve alkol kullanımının kontrol altında tutulması, sağlıklı beslenme gibi basit adımlarla kanser riskini azaltabiliriz. Ayrıca, kanserle mücadelede bilgi paylaşımı ve destek grupları gibi kaynaklar da önemlidir." değerlendirmesini yaptı.
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Son Dakika › Güncel › Kanser Teşhisi Konulan Kişi Sayısı 2040'ta Yüzde 50 Artacak - Son Dakika
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