Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

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Kanserin erken teşhis edilmesinin, cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilerin etkinliğini yükselttiği, hastanın yaşam kalitesini de artırdığı belirtildi.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Uğur Selek, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kanserle mücadelede farkındalık oluşturmanın önemine işaret ederek, kanserin erken evrede tespit edilmesi ve en etkili tedavi yöntemlerinin uygulanması sayesinde, hastaların yaşam süresinin her geçen gün artığını vurguladı.

Zamanında tedavi edilebilen hastaların yaşam kalitesinin yükseldiğinin altını çizen Selek, "Kanserin erken teşhis edilmesi, tedavi başarısını büyük ölçüde artırmaktadır. Erken evrede tespit edilen kanserlerde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilerin etkinliği çok daha yüksektir." ifadelerini kullandı.

Selek, erken teşhiste taramaların büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Erken teşhis, kanserle mücadelede en güçlü silahlarımızdan biridir. Sağlık Bakanlığı, ülkemizde toplum temelli kanser tarama programlarını yaygınlaştırarak, risk altındaki bireylerin düzenli kontrollerden geçmesini sağlamaktadır." açıklamasında bulundu.

Ücretsiz tarama programları kapsamında 40-69 yaşındaki kadınlarda iki yılda bir mamografi taraması yapıldığını belirten Selek, şu bilgileri verdi:

"Rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş arası kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi ve smear testi uygulanmaktadır. Kolorektal kanser için 50-70 yaş arasındaki bireyler için iki yılda bir gaitada gizli kan testi ve 10 yılda bir kolonoskopi önerilmektedir. Bu tarama programları sayesinde birçok kanser türü erken evrede tespit edilmekte ve hastalar, hastalığın ilerlemesini önleyecek şekilde tedaviye yönlendirilmektedir."

Selek, aşı ile korunulabilen bazı kanserlerin de olduğunu ifade ederek, "İnsan Papilloma Virüsünün (HPV), cinsel yolla bulaşabilen yaygın bir enfeksiyon olduğu ve bu enfeksiyonun yıllar içinde belirti vermese de rahim ağzı, anüs ve yutak-boğaz gibi bölgelerde kansere yol açabildiği bilinmektedir. Enfeksiyonun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla geliştirilen HPV aşısı, hem kadın hem de erkeklerde bu kanser türlerine karşı güçlü bir koruma sağlayabilmektedir. Özellikle genç yaşlarda uygulandığında en etkili şekilde koruma sağladığı kaydedildiği için, HPV enfeksiyonu ve ilgili kanserlerden korunmak için Dünya Sağlık Örgütü ve birçok sağlık kuruluşu, 9-26 yaş arası sağlıklı bireylerin aşılanmasını önermektedir." bilgisini verdi.

Kanser tedavisinde cerrahi, kemoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedavilerin yanı sıra radyoterapinin kullanıldığını belirten Selek, gelişmiş radyoterapi teknikleri kullanılarak hastalara özel kişiselleştirilen tedavilerle tümörlü dokulara gereken tedavi dozlarının uygulandığını ve sağlıklı dokuların da en iyi şekilde korunabildiğini vurguladı.

Kanser riskini azaltacak faktörler

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Şule Karabulut Gül de kanserden korunmada sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da önemine değinerek, düzenli egzersiz yapılması, dengeli beslenilmesi, tütün ve tütün ürünleri ile alkol kullanımından kaçınılmasının kansere neden olabilecek risk faktörlerinin azaltılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Güneş ışınlarına maruz kalırken cilt koruyucu ürünler kullanılması ve sağlıklı kilonun korunmasının da kanser riskini azaltan faktörler arasında olduğunu ifade eden Gül, "Kanserle mücadelede, herkesin kendine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, büyük farklar yaratabilir. Erken teşhis, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve tedaviye erken başlama, kanserin etkilerini en aza indirgemek için atılacak en önemli adımlardır." değerlendirmesinde bulundu.