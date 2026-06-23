Kanseri Yenen Kızından İlhamla Mezun Oldu - Son Dakika
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Kanseri Yenen Kızından İlhamla Mezun Oldu

23.06.2026 16:47
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50 yaşındaki Selda Özlem, kanseri yenen kızı ile zorlukları aşarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 50 yaşındaki Selda Özlem, kanseri yenen kızının desteğiyle okuduğu bölümü ikinci sırada tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı.

İki yıl önce girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nü kazanan Selda Özlem, üniversite kaydını yaptırmasının ardından kızı İlayda Özlem'in Hodgkin Lenfoma (Lenf Kanseri) teşhisi almasıyla zorlu bir sürece girdi.

Kızının tedavi sürecine eşlik eden ve yaşadığı zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmayı düşünen Özlem, kızı İlayda'nın, "Anne eğer sen düşersen ben de kanseri yenemem. Bana söz verdiğin gibi o diplomayı alacaksın." sözleriyle eğitim hayatına devam etme kararı aldı.

Kızının kemoterapi tedavisi boyunca hem annelik görevini sürdüren hem de eğitimine ara vermeyen Özlem, azmi ve kararlılığıyla dikkati çekti.

Eğitim hayatını başarıyla tamamlayan Özlem, okul dördüncüsü ve bölüm ikincisi olarak mezun olmaya hak kazandı.

Mezuniyet töreninden bir gün önce kızının son sağlık kontrollerinin olumlu sonuçlandığı ve hastalığı yendiği haberini alan Özlem, çifte mutluluk yaşadı.

Selda Özlem, başarısının yalnızca bir mezuniyet hikayesi olmadığını belirterek, bunun ailece verdikleri büyük mücadelenin bir simgesi olduğunu ifade etti.

Tedavi sürecinde kızının kendisine güç verdiğini vurgulayan Özlem, "Mezuniyet töreninde yaşadığım mutluluk tarif edilemez. Başarımı, kanserle mücadeleyi kazanan kızıma ve her zaman yanımda olan eşim Orhan Özlem'e ithaf ediyorum. Hayallerin peşinden gitmek için hiçbir zaman geç değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm sektöründen emekli olduğunu belirten Özlem, bundan sonraki hedefinin Turizm Fakültesi'ni tamamlayarak akademisyen olmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanseri Yenen Kızından İlhamla Mezun Oldu - Son Dakika

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