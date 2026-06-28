Kanseri Yenen Tekvandocu Suat Çiçek'ten Örnek Mücadele - Son Dakika
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Kanseri Yenen Tekvandocu Suat Çiçek'ten Örnek Mücadele

28.06.2026 12:34
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Suat Çiçek, kanserle savaşıp 9 kez Türkiye şampiyonu oldu. Kadınlara spor tavsiyesi verdi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde aynı anda cilt ve göğüs kanseriyle mücadele eden tekvandocu Suat Çiçek (61), tedavi gördüğü süreçte katıldığı müsabakalarda 4 kez Türkiye şampiyonu oldu. 42 yaşında başladığı spor dalında bugüne kadar toplam 9 kez Türkiye şampiyonu olan Çiçek, "Spor sayesinde stres yaşamıyor ve çalışmalarımı sürdürüyorum. Kadınlar kendilerini ihmal etmesinler. Yaşam savaşım kadınlara örnek olsun" dedi.

İlçede emekli Suat Çiçek, 2007 yılında tanıştığı milli antrenör Mehmet Korhan'ın yönlendirmesiyle tekvando sporuna başladı. Kadınlara da örnek olmak isteyen Çiçek, kendini geliştirip, Türkiye şampiyonalarına katılarak 5 kez birinci oldu. Ancak Suat Çiçek, 2021 yılında göğüs kanserine yakalandı. Kocasının da hiç yalnız bırakmadığı Çiçek, Adana ve Hatay'daki hastanelerde tedavi olurken cilt kanserine de yakalandı. Suat Çiçek, hastalığı nedeniyle köşesine çekilmeyerek, ağır tedavi sürecinin ardından spora kaldığı yerden devam etti. Hem yaşam hem de sporla olan mücadelesini bırakmayan Çiçek, hastalandıktan sonra katıldığı yarışmalarda da bugüne kadar 4 kez daha Türkiye şampiyonu oldu. 42 yaşında başladığı spor dalında böylece toplam 9 kez Türkiye şampiyonu olan Suat Çiçek, yaşam mücadelesinin hemcinslerine örnek olmasını istedi.

'KADINLAR KENDİLERİNİ İHMAL ETMESİNLER'

Kanseri büyük oranda yendiğini ancak tedavisinin devam ettiğini ve 6 ayda bir kontrole gittiğini belirten Çiçek, "Yaşadığım sağlık sorunlarına rağmen tekvandodan uzaklaşmadım, sürekli kürsüde yerimi aldım. Tedavimin ardından yeniden mindere döndüm. 'Hastayım' diyerek köşeme çekilmedim, yaşam mücadeleme devam ettim. Spor sayesinde stres yaşamıyor ve çalışmalarımı sürdürüyorum. Kadınlar kendilerini ihmal etmesinler. Kendilerine zaman ayıracak aktiviteler bulsunlar. Sporla birçok zorluğun üstesinden gelebilirler. Sağlığım elverdiği sürece spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya devam edeceğim. Yaşam savaşım kadınlara örnek olsun" diye konuştu.

HEM SPORCULARA HEM KADINLARA ÖRNEK

Milli antrenör Mehmet Korhan ise Suat Çiçek'in azmiyle hem kadınlara hem de sporculara örnek olduğunu söylerek, "Suat hocamız 2007 yılında, 42 yaşında tekvandoya başladı ve bugün 2026 yılındayız. O günden bu yana aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 2016 yılından itibaren de yarışmalara katılmaya başladı. Bu yaşta bir insanın hem spor yapması hem de yarışma ruhunu taşıması herkese nasip olacak bir durum değil. Türkiye Şampiyonaları'nda Hatay'a en fazla madalya kazandıran sporcularımızdan biri oldu. Geçirdiği ağır rahatsızlığa rağmen pes etmedi. Sporun da katkısıyla sağlığına kavuştu ve bugün hala antrenmanlarına devam ediyor. Kendisi hem sporcularımıza hem de kadınlara örnek olacak bir mücadele sergiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanseri Yenen Tekvandocu Suat Çiçek'ten Örnek Mücadele - Son Dakika

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