Kanserle Mücadele Eden Derya Durukan: Her İlmek Bir Terapi

1990 Almanya doğumlu Derya Durukan, 2011'de evlilik nedeniyle Türkiye'ye taşındı. Diş hekimi asistanlığı mesleğini icra etmeyen Durukan, bugün çekme karavan satışı yapıyor ve sosyal medyada hobi içerikleri üretiyor. Ağır bir hastalık sürecini üretimle dönüştüren Durukan, kanser teşhisi konduğunda oğlunun 4 yaşında olduğunu ve kendini toparlayarak mücadeleye başladığını anlatıyor. İlk tedavide yanlış anlaşılma sonucu kemoterapi yerine ameliyata alındığını belirtiyor.

Kemoterapinin zorluğunu ve saç dökülmesinin dışarıdan en görünür etki olduğunu söyleyen Durukan, örgüyle tanışmasının terapi gibi olduğunu ifade ediyor. 'Her ilmek bir terapi' diyen Durukan, ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle süreci atlattığını, annesinin Almanya'dan Türkiye'ye temelli döndüğünü ve eşinin de mide sorunları yaşadığını paylaşıyor. Hastalığın ona pozitif yönde çok şey kattığını, değiştiremeyeceği şeylere takılmadığını ve herkesin bakış açısının farklı olduğunu kabul ettiğini söylüyor.

Hastalıkla birlikte çok şey öğrendiğini, dünyanın gezilmeye değer olduğunu ve her deneyimin kendine bir adım daha yaklaştırdığını belirten Durukan, 'Hastalığıma asla kötü olarak bakmıyorum, aldım kabul ettim ve uğurladım' diyerek sözlerini noktalıyor.