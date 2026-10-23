Kanton Fuarı\'nın ikinci etabı Guangzhou\'da başladı, 10 binden fazla firma katılıyor

GUANGZHOU, 23 Ekim (Xinhua) -- 140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın ikinci etabı cuma günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da başladı.

Kanton Fuarı olarak da bilinen fuarın ikinci etabı, "Kaliteli Ev Yaşamı" temasıyla düzenleniyor. 515.000 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen ikinci aşamaya 10.000'den fazla firma katılım sağlıyor.