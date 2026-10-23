Kanton Fuarı\'nın ikinci etabı Guangzhou\'da başladı, 10 binden fazla firma katılıyor

Kanton Fuarı'nın ikinci etabı Guangzhou'da başladı, 10 binden fazla firma katılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın ikinci etabı cuma günü Guangzhou'da kapılarını açtı. 'Kaliteli Ev Yaşamı' teması altında 515.000 metrekarelik alanda süren etaba 10.000'i aşkın firma katılıyor.
GUANGZHOU, 23 Ekim (Xinhua) -- 140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın ikinci etabı cuma günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da başladı.
Kanton Fuarı olarak da bilinen fuarın ikinci etabı, "Kaliteli Ev Yaşamı" temasıyla düzenleniyor. 515.000 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen ikinci aşamaya 10.000'den fazla firma katılım sağlıyor.
Kaynak: Xinhua
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