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Kanyon Park Piknik Alanı Vatandaşların Hizmetine Açıldı - Son Dakika
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Kanyon Park Piknik Alanı Vatandaşların Hizmetine Açıldı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin önemli projelerinden biri olan Kanyon Park Piknik Alanı düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Törende konuşan Vergili, Karabük'te altyapı ve üst yapı problemlerinin çözüldüğünü ve yeni hizmetlerin ve projelerin yakında sunulacağını belirtti. Açılış töreninde yapılan dua ve kesilen kurdele ile Kanyon Park Piknik Alanı resmi olarak açıldı.

Kanyon Park Piknik Alanı Vatandaşların Hizmetine Açıldı
30.12.2023 - 23:50,  Güncelleme: 23:54
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Kanyon Park Piknik Alanı vatandaşların hizmetine açıldı

KARABÜK - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin önemli projelerinden biri olan Kanyon Park Piknik Alanı düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Rafet Vergili, "15 yıldan bu tarafa 280'e yakın kayda değer hizmet yapmış bulunuyoruz. Bunun yanında daha yüzlerce hizmetimiz söz konusu. Öncelikle Karabük'te ne altyapı problemimiz kaldı; kanalizasyon, su problemi, yağmur suyu drenaj problemi. Ne de üst yapı ile ilgili bir problem kaldı. Safranbolu ve Karabük'ün birbirine bağlanmış olduğu bir noktada üst üste olan 2-3 tane üniteyi açıyoruz" dedi.

Kanyon Park mevkiinde bungalov evlerine yönelik çalışmanın yapıldığını ve kısa sürede çalışmaların tamamlanarak açılacağını ifade eden Vergili, "20'ye yakın bungalov evlerini çok ucuz fiyatlara doğum hastanesinde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza burayı da hazırlıyoruz" diye konuştu.

"Karabük'ü Cumhuriyetimizin 100 yılında bir Cumhuriyet kenti olarak yeni senelere hazırlayacağız" diyen Vergili, "Şuanda üst yapı problem bitti, alt yapı problemi bitti ve artık Karabük'te büyük rant hesapları başladı. Değerli dostlarım yeni hizmetlerimizi yeni projelerimizi çok yakında size sunacağız. Karabük'ün bir ucundan öbür ucuna kadar imarımız devam edecek. Kentsel dönüşümlerimiz devam edecek, şu anda bittiği yerler var, tekrardan tamamlanması gereken yerler var. İnşallah bunları tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kesilen kurdele ile Kanyon Park Piknik Alanı'nın açılışı yapıldı.

Kaynak: İHA
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