Kapadokya At Güzellik Yarışması Düzenlendi

Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali" kapsamında "At Güzellik Yarışması" yapıldı.

Nevşehir Valiliği himayesinde, Göreme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalde, en güzel atın belirlenmesi için yarışma gerçekleştirildi.

55 atın katıldığı yarışmada, bakıcıları tarafından hazırlanan atlar seyircilerin ve jürinin önüne çıktı.

Jüri heyeti, atın fiziki ve kas yapısı, görünümü, talimatlara uyumu gibi kriterleri göz önünde bulundurarak puan verdi.

Yarışmaya katılan Asiye Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nabız" adlı atını yarışma için özel olarak hazırladığını söyledi.

Etkinlikte yer almaktan mutlu olduğunu belirten Karaca, "Kapadokya güzel atlar diyarı olarak biliniyor. Biz de Türkiye'de sayıca nadir olan Ahal Teke atımızla yarışmaya katıldık, heyecanlıyız." dedi.

Berkan Koray Yıldırım ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Atlar, biz Türklerin vazgeçilmez simgesi. Kayseri'den yarışma için atımı getirdim. Arap atı kategorisinde katılım sağlıyoruz." diye konuştu.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda, Arap Atı kategorisinde "Yağız", Frizyan kategorisinde "Bertus", Avrupa Pinto kategorisinde "Zıpkın", Yerli Pinto kategorisinde "Mavi", Tinker kategorisinde "Görkem" ve Yerli At kategorisinde "Gece" festivalin en güzel atları seçildi.

Etkinlik kapsamında, at üzerinde oynanan ve yerdeki topun attan inmeden alındığı bir spor dalı olan horseball müsabakası da düzenlendi.