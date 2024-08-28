Kapadokya'da çalınan çanta jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
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Kapadokya'da çalınan çanta jandarma tarafından bulundu

Kapadokya\'da çalınan çanta jandarma tarafından bulundu

Kapadokya bölgesinde bir kafeteryada unutulan çanta, içindeki değerli eşyalarla birlikte Güney Koreli 2 kişi tarafından çalındı. Ancak jandarma tarafından yapılan operasyonla şüpheliler yakalandı ve çanta sahibine teslim edildi.

28.08.2024 20:09
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TÜRKİYE'nin turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Arnavutluk vatandaşı Shabon Rizeni'nin oturduğu kafeteryada unuttuğu, içinde 1500 Avustralya doları ve 12 bin 100 Pound bulunan çantayı çaldığı belirlenen Güney Kore uyruklu 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

?Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kapadokya bölgesi olan Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde meydana geldi. Arnavutluk vatandaşı Shabon Rizeni, 2 yakını ile birlikte kafeteryaya oturmaya geldi. Rizeni yakınları ile kahve içtikten sonra kafeteryadan ayrıldı. Bir süre sonra kafeteryada çantasını unuttuğunu farkeden Shabon Rizeni, geri döndü. İçinde kimlik, banka kartı ile 1500 Avustralya doları ve 12 bin 100 Pound bulunan çantasının yerinde olmadığını gören Rizeni, durumu kafeterya çalışanlarına bildirdi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde çantayı Rizeni'nin kalktığı masaya oturan 2 kadının aldığını belirledi. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda çantayı Güney Kore uyruklu K.M.K. ve J.S.'nin çaldığı belirlendi. 2 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda ele geçirilen kimlik ve banka kartı ile paralar sahibine teslim edildi.

Diğer yandan kafeteryadan çantanın çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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