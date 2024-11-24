Kapadokya'da Kar Yağışı Turistleri Büyüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kapadokya'da Kar Yağışı Turistleri Büyüledi

Kapadokya\'da Kar Yağışı Turistleri Büyüledi

Kapadokya'da kar yağışı sonrası turistler peribacaları arasında karla oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

24.11.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kapadokya'da etkili olan kar yağışının ardından turistler karla oynayıp peribacaları arasında gezdi.

Kentte gece başlayan kar yağışı kısa sürede yüzeyi beyaza bürüdü.

Her mevsim konuklarına farklı manzara sunan Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler de kar altında kaldı.

Tur otobüsleriyle çeşitli turizm merkezlerine gelen turistler, karla oynayıp esnafın yaktığı odun ateşinde ısındı.

Bölgeyi gezen yerli ve yabancı turistler, kar altındaki peribacaları arasında gezinti yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uçhisar Kalesi yakınında tüyleri karla kaplanan kediye ilgi gösteren bir turist, üşüyen kediyi kucağına alıp ısıtmaya çalıştı.

Hindistanlı turist Rajesh Himanshu, AA muhabirine, hayatında ilk kez kar yağışına şahit olduğunu belirterek, "Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katılmayı planlamıştık ama kar sürprizi ile karşılaştık. Muhteşem bir manzara var, heyecan verici." dedi.

Tayvanlı turist Jessica Ann da kar yağışının kendileri için mutluluk verici bir sürpriz olduğunu ifade etti.

Profesyonel turist rehberi Oğuz Kutlu ise turist kafileleri için karın ilgi çekici olduğunu kaydetti.

Yabancı ve yerli konukların karlı manzaranın keyfini yaşadığını aktaran Kutlu, "Kapadokya'da kayalar üzerindeki kar güzel şekiller yansıtıyor. Bu yüzden durumdan memnun olmaya çalışıyoruz. Bölge her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor." diye konuştu.

Öte yandan, bölgede sıcak hava balon turları yağış ve rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Etkinlikler, Kapadokya, Türkiye, Kültür, turist, Turizm, Güncel, Yaşam, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'da Kar Yağışı Turistleri Büyüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 15:22:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kapadokya'da Kar Yağışı Turistleri Büyüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.