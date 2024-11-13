Kapadokya\'da Sıcak Hava Balonlarına Yoğun İlgi

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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya 'da hizmet veren sıcak hava balonları, bu yılın ilk 10 ayında 675 bin yerli ve yabancı turisti taşıdı.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2024'ün ilk 10 ayında Kapadokya'daki sıcak hava balonları 675 bin yerli ve yabancı turisti taşıdı. Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına katılan turist sayısında geçen yılın ocak-ekim aylarına oranla yüzde 10 oranında bir artışın kaydedildiğini belirtti. Vali Fidan, "Kapadokya bölgesinin turizm açısından en önemli etkinliklerinden birisi de sıcak hava balonları. Balon uçuşlarına gerek yerli ve gerekse yabancı misafirlerimizin yoğun bir ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Bu anlamda değerlendirdiğimiz de bu yıl balon uçuşlarında bölge olarak önemli bir başarı yakaladığımızı görüyoruz. 2023 yılının ilk 10 ayında 615 bin kişinin balona bindiğini görüyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında bu sayının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 düzeyindeki bir artış ile yaklaşık 675 bine ulaştığını görüyoruz. Sıcak hava balon uçuşlarında bu yıl sonuna kadar 700 bin sayısına ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu rakamlar, turizmde bölgemizdeki hareketliliği gösteriyor" dedi.

'630 BİN YOLCU SAYISINA ULAŞILDIĞINI GÖZLEMLİYORUZ'

Vali Fidan, Kapadokya Havalimanı'ndan yararlanan yerli ve yabancı turist sayısında bir önceki yılın aynı dönemine oranla bu yıl yüzde 26 oranında bir artışın gerçekleştiğini belirterek, "Kapadokya Havalimanı'ndan geçen yılın ilk 10 aylık bölümünde 500 bin yerli ve yabancı turist yararlanırken, bu yılın ilk 10 aylık bölümünde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 26 oranındaki bir artış ile birlikte 630 bin yolcu sayısına ulaşıldığını gözlemliyoruz. İlk defa İzmir'den 9 Kasım itibarıyla bir özel hava yolu şirketi tarafından Kapadokya Havalimanı'na doğrudan uçuşlar başladı. Şu an için bu uçuşlar karşılıklı Nevşehir-İzmir, İzmir-Nevşehir olmak üzere haftada iki uçuş gerçekleşiyor. Bu uçuşların yoğunlaşmasıyla birlikte bölgemizde ağırlayacağımız yerli ve yabancı turist sayısının daha da artacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.