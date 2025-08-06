Kapadokya'da Türkiye-Çin İlişkileri Derinleşiyor - Son Dakika
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Kapadokya'da Türkiye-Çin İlişkileri Derinleşiyor

06.08.2025 17:31
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Başkan Arı, turizm ve kültürle Çin ile dostluğun güçlendiğini ve yeni projelerin planlandığını söyledi.

NEVŞEHİR, 6 Ağustos (Xinhua) -- Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye ile Çin arasındaki dostluğun, turizm ve kültür işbirliği yoluyla derinleştiğini söyledi.

Arı, kısa süre önce Kapadokya'da Xinhua'ya verdiği röportajda Çin ile ilişkilerinde yepyeni bir döneme giren Kapadokya'nın, turizmdeki beklentilerin ötesine geçerek uzun vadeli ve halklar arası ilişkilere odaklandığını belirtti.

Arı, "Çin'in 2018'i 'Türkiye Turizm Yılı' ilan etmesinden bu yana ilişkilerimiz istikrarlı şekilde gelişti. Bu doğrultuda başlattığımız Çin Dostluk Yılı sayesinde Çinli turist sayısında önemli bir artış yaşadık" dedi.

Arı, sadece turist getirmeye odaklanmadıklarını, aynı zamanda turistlerin güvenli ve saygılı bir ortamda kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaya da çalıştıklarını vurguladı.

Belediye Başkanı, "Sadece bir turizm destinasyonu olmaktan öteye geçip, Çinli ziyaretçilerin kendilerini evlerinde gibi hissettikleri bir yer haline gelmek istiyoruz. Bunu da Türkiye'nin ve özellikle Nevşehir halkının sıcaklığı ve misafirperverliğiyle sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimin bu bağlamda pek çok tatbiki adım attığını söyleyen Arı, Çince konuşan personel çalıştırdıklarını, Çin restoranları açtıklarını, turistik alanlara ve çevresine Çince tabelalar yerleştirdiklerini ve her iki ülkeye de odaklanan kültürel etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Belediyenin hem yerel gelenekleri hem de Çin geleneklerini sergilemek üzere Çinli sanatçıları, influencerları ve kültürel heyetleri ağırlamayı da planladığını belirten Arı, "İlişkilerimizin turizmin ötesine geçmesini istiyoruz" dedi.

Çin Büyükelçiliği ile belediye yetkilileri arasında kısa süre önce yapılan toplantıda somut bir adım atılarak Nevşehir ile Çin'deki bir kent arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına yönelik ön anlaşma yapıldı.

Arı, "Bu, sürekli ve yapılandırılmış işbirliğine doğru atılmış bir adım. Çalışma grupları oluşturuyoruz ve önümüzdeki haftalarda bir dizi etkinlik ve faaliyetin hayata geçirilmesi için somut adımlar atılmasını bekliyoruz" dedi.

Çin'i yakın zamanda ziyaret etmeyi planlayan Arı, "Bu geziyi anlamlı kılmak için takvimlerimizi ayarlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arı, kültürel işbirliğinin önümüzdeki yıllarda Türkiye-Çin ilişkilerinin temelini oluşturacağı görüşünde.

Bu çerçevede önde çıkan projelerden biri de Çin takvimine göre At Yılı olan 2026'da, 20 Temmuz'da hayata geçirilmesi planlanan "Güzel Atlar Diyarı" projesi. Etkinlikte, dünyaca ünlü at ırklarının yanı sıra konaklama olanakları ve çeşitli kültürel aktiviteler de sunulacak.

Arı, "Kapadokya aslında Güzel Atlar Diyarı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu proje, hem ismimize bir saygı duruşu hem de Çin kültürüne bir köprü niteliğinde olacak" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kapadokya'da Türkiye-Çin İlişkileri Derinleşiyor - Son Dakika

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