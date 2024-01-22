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Kapadokya'ya mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika
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Kapadokya'ya mevsimin ilk karı düştü

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya, mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu ve kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Yerli ve yabancı turistler, karın tadını çıkarmak için Kapadokya'nın farklı bölgelerini ziyaret etti ve peribacaları beyaz örtüyle kaplandı.

22.01.2024 - 14:40,
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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya, mevsimin ilk karı düştü.

Kapadokya'da dün akşam saatlerinde havanın soğuması ile kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Göreme başta olmak üzere Ürgüp, Zelve-Paşabağları, Çavuşin ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, karın tadını çıkardı. Peribacaları da kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. (DHA)

Kapadokya\'ya mevsimin ilk karı düştü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kapadokya'ya mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika
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