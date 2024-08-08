Kapaklı'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kapaklı'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.M'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, araştırma sonucu hükümlünün ilçede olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan Ç.M. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Çorlu ve Malkara'da kaçak içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu'da bir evde ve Malkara'da bir iş yerinde kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 132 litre kaçak içki ele geçirildi. İş yeri sahibi G.Ö'ye 83 bin 709 lira ceza uygulanırken, ev sahibi gözaltına alındı. Ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kapaklı ilçesinde aracında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü kipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

08.08.2024 16:37
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Kapaklı'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, araştırma sonucu hükümlünün ilçede olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan Ç.M. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Çorlu ve Malkara'da kaçak içki ele geçirildi

Çorlu ve Malkara ilçelerinde 132 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu'da bir evde ve Malkara'da bir iş yerinde kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda 132 litre kaçak içki ele geçirildi.

İş yeri sahibi G.Ö'ye 83 bin 709 lira ceza uygulanırken, ev sahibi gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde aracında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü kipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Malkara, Kapaklı, Çorlu, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapaklı'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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