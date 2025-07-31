Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bağlı Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada R.Ç. isimli şahıs, 2 gün önce kızı S.Ç'nin arkadaşı Ö.C'nin yumruklu saldırısına uğradı.
Saldırı sonucu ağır yaralanan baba Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda entübe edilen R.Ç. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.C, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kapaklı'da Baba Yumruklu Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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