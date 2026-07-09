Kapaklı'da Cinayet: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kapaklı'da Cinayet: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kapaklı\'da Cinayet: 3 Şüpheli Tutuklandı
09.07.2026 12:02
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Kapaklı'da ölü bulunan kişinin cinayetiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı. Olayın detayları araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 cinayet şüphelisi tutuklandı.

Muhtar Çetin Dilsiz Sokak'ta bulunan bir iş yerinde yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik tespit çalışmalarında ölen kişinin 51 yaşındaki Ö.U. olduğu öğrenildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve elde edilen delilleri inceleyen ekipler, cinayetin şüphelisinin M.D. (43) olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalarda, M.D.'nin olay yerine bir araçla geldiği, araçta M.K.D. (24) ve G.K'nin (34) de bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin olayın ardından aynı araçla bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

Kaçış güzergahı ve kimlik bilgileri üzerinden çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen M.D., M.K.D. ve G.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapaklı'da Cinayet: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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