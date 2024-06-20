Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde K.İ, Ö.F.K. ve Y.İ'nin evlerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 210 gram bonzai, hassas terazi, 3 cep telefonu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 640 lira ele geçirildi.
Zanlılar gözaltına alındı.
Üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi
Şarköy ilçesinde üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük Mahallesi'nde şüphe üzerine Y.H.K, M.B.K, B.B.T. ve O.T'yi durdurdu.
Üst aramalarında bir miktar esrar ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
Ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde evinde ruhsatsız tüfek ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlı Mahallesi'nde R.M'nin evinde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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