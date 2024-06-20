Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonda, 3 zanlının evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda, 210 gram bonzai, hassas terazi, 3 cep telefonu ve bin 640 lira ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.

20.06.2024 14:49
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Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde K.İ, Ö.F.K. ve Y.İ'nin evlerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 210 gram bonzai, hassas terazi, 3 cep telefonu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 640 lira ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi

Şarköy ilçesinde üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük Mahallesi'nde şüphe üzerine Y.H.K, M.B.K, B.B.T. ve O.T'yi durdurdu.

Üst aramalarında bir miktar esrar ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde evinde ruhsatsız tüfek ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlı Mahallesi'nde R.M'nin evinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Jandarma, Kapaklı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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