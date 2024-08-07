Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonda bir evde 180 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve ev sahibi tutuklandı.

07.08.2024 11:47
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Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaşayan F.Y'nin evinde arama yaptı.

Aramada, 180 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kapaklı'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kapaklı ilçesinde kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir evde kaçak alkol yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, 322 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Y. ve N.Y. gözaltına alındı.

Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde aracında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hallaçlı mevkiinde A.O'nun kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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