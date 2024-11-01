Kapaklı Kreşinde Şiddet Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kapaklı Kreşinde Şiddet Davası Devam Ediyor

Kapaklı'daki kreşte şiddet uygulandığı iddiasıyla 4 sanığın davası ertelendi.

01.11.2024 15:48
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel bir kreşte öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar kreş müdürü E.Y, müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y. duruşmaya katılmadı.

Duruşmaya katılan öğrenci velisi N.Ç, kreşteki çocukların olaydan çok kötü etkilendiğini belirterek, suçluların biran önce ceza almasını istediklerini söyledi.

Duruşmaya katılmayan sanık öğretmenlerin savunmalarının alınması ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşma 14 Mart 2025'e ertelendi.

Olay

Ağustos 2022'de çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorgulamış, çocuğunun, Kapaklı ilçesindeki özel kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine veli, diğer çocukların aileleriyle görüşmüştü. Diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Kreşte görevli iki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Görüntülerin iddiaları doğrulaması nedeniyle öğretmenlerin görevlerine son verilmişti.

Görüntülerde söz konusu darpla suçlanan öğretmenlerin bazı öğrencilere sert davrandıkları, bazı öğrencileri itip kaktıkları görülmüştü.

Öğretmenlerin ardından kreş idarecilerinin de görevlerine son verilmişti.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede öğretmenler S.M. ve B.Y. hakkında, "Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle silahla kasten basit yaralama", "Zincirleme kötü muamele" suçlarından, kreş müdürü E.Y. ile müdür yardımcısı T.K. hakkında ise "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapaklı Kreşinde Şiddet Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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