Kapalı Çarşı'nın Sembolik Anahtarı Bakan Kurum'a Verildi - Son Dakika
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Kapalı Çarşı'nın Sembolik Anahtarı Bakan Kurum'a Verildi

Kapalı Çarşı\'nın Sembolik Anahtarı Bakan Kurum\'a Verildi
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Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yeniden açılan Kapalı Çarşı'nın anahtarını esnafından aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Kahramanmaraş'ta yeniden ihya edilen Kapalı Çarşı'nın sembolik anahtarı esnaf tarafından takdim edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Kahramanmaraş programı kapsamında yeniden ihya edilen Kapalı Çarşı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından çarşıya geçen Kurum, yeni iş yerlerine taşınan esnafı ziyaret etti. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan Kurum'a çarşının sembolik anahtarı hediye edildi.

Bakan Kurum, anahtarı teslim alırken, "Bu anahtarı ömrümüzün sonuna kadar saklayacağız. O yıkık halinden sonra bu halini görünce insanın içi içine sığmıyor." ifadelerini kullandı.

Çarşıyı çok beğendiklerini belirten bir esnaf, "Her zaman yanımızdaydın. Allah'ım sizi incitmesin darda koymasın. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, çok sevindik çok mutlu olduk." diyerek duygularını aktardı.

Bir başka esnaf ise "Devletin bütün gücünü hissettik, buralar sayenizde çok güzel oldu. İyi ki varsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Murat Kurum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapalı Çarşı'nın Sembolik Anahtarı Bakan Kurum'a Verildi - Son Dakika

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