Kapalılar İmgı İfadesiyle Tutuklandı

(ANKARA) - Sosyal medyada "kapalılar imha edilsin" ifadelerini kullandığı belirtilen Hatice Öncel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Adalet Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu paylaşım üzerine soruşturma başlattığı ve şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği duyurulmuştu.

Yapılan incelemeler kapsamında, sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımları yaptığı değerlendirilen Hatice Öncel hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Önel, tutuklandı.