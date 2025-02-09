Kapanan Köy Yolları İçin Karla Mücadele

Güncel

Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle kapanan 117 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar yağışı nedeniyle Azdavay'da 6, Bozkurt'ta 12, Cide'de 5, Çatalzeytin'de 15, Devrekani'de 4, Doğanyurt'ta 5, İnebolu'da 16, Küre'de 5, Pınarbaşı'da 10 ve Şenpazar'da 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde bu kış sezonunda kar nedeniyle kapanan 1039 köyde 11 bin 236 kilometre yolu tekrar ulaşıma açtı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Amasya'da 22, Tokat'ta ise 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel idaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.???????