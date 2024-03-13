Kapatılan kitabevinde mühimmatla yakalanan DEAŞ sanığına 25 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Kapatılan kitabevinde mühimmatla yakalanan DEAŞ sanığına 25 yıla kadar hapis istemi

Kapatılan kitabevinde mühimmatla yakalanan DEAŞ sanığına 25 yıla kadar hapis istemi

Adana'da kapatılan bir kitabevinde el bombası, 5 fünye ve patlayıcı yapımı ile güçlendirmesinde kullanılan malzemelerle yakalanan tutuklu terör örgütü DEAŞ üyesi hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

13.03.2024 13:20
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Adana'da kapatılan bir kitabevinde el bombası, 5 fünye ve patlayıcı yapımı ile güçlendirmesinde kullanılan malzemelerle yakalanan tutuklu terör örgütü DEAŞ üyesi hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği gerekçesiyle merkez Yüreğir ilçesinde yakalanan ve 28 Kasım 2023'te tutuklanan R.Ç. (22) hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

R.Ç. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla, "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan da 10 yıla kadar olmak üzere toplamda 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede DEAŞ mensubu kişilerle irtibatı anlatılan sanığın mahkeme kararıyla kapatılan merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir kitabevinde el bombası, 5 fünye, patlayıcı yapımı ve güçlendirilmesinde kullanılan çok sayıda malzeme, değişik çap ve modelde silah ve mühimmat, trafik polisine ait yağmurluk, çok sayıda tabanca, otomatik av tüfeği, bu silahlara ait mermi, fişek, şarjörler ve örgüte ait notlarla yakalandığı belirtildi.

Dijital materyal inceleme raporuna da yer verilen iddianamede, sanığa ait cep telefonunda terör örgütü DEAŞ'ın bombalı eylemlerine ilişkin videolar ile örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği aktarıldı.

DEAŞ'lılara banka hesabından para göndermiş

İddianamede sanığın Suriye'deki DEAŞ'lılardan talimatlar aldığı ve Adana'da da eylem hazırlığında olduğu anlatıldı.

Sanığın örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı bilgisine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanığın MASAK raporuna göre 2023 yılının ilk 9 ayında banka hesabına 82 farklı kişiden toplamda 274 bin 429 lira gönderildiği, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterirken terör örgütü PKK tarafından yakalanan ve Hol Kampı'nda tutulan DEAŞ mensuplarına finans sağlamak için hesabındaki paranın 228 bin 475 lirasını gönderdiği, sahte isimler üzerinden açtığı sosyal medya hesaplarından örgüt mensuplarıyla irtibat kurduğu, kentte kapatılan kitabevinde DEAŞ'a eleman kazandırma faaliyeti yürüttüğü, Suriye'deki örgüt mensupları adına gönderilen parayı hesabında tuttuğu, finansal irtibat kurduğu kişilerin 'terör nitelikli suç kaydının' olduğu, haklarında DEAŞ üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle yoğun GSM irtibatının belirlendiği, Suriye'deki örgüt mensuplarından aldığı emir ve talimatların kentte uygulanması için toplantılar düzenlediği ve kentte eylem arayışında olduğu da dikkate alınarak R.Ç'nin 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep olunur."

İddianamede, sanık hakkında Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ve bu dosyanın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla birleştirildiği bilgisine de yer verildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapatılan kitabevinde mühimmatla yakalanan DEAŞ sanığına 25 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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