Kapıkule\'de 40 Cep Telefonu Kaçakçılığı

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir kadın yolcunun üzerinde 40 cep telefonu bulundu.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen bir kadın yolcuyu şüphe üzerine aradı.

Aramada, yolcunun bel bölgesine sarılmış bez korse içerisinde 40 cep telefonu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.