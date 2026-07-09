Kapıkule\'de 526 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

EDİRNE'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da yapılan aramada 526 kilo 327 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule'ye gelen TIR, risk analizinin ardından x-ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR, detaylı arama için hangara alındı. Eğitimli köpeklerin tepki vermesi ile açılan dorsede, yasal yükün dondurulmuş tavuk olduğu ve yükün aralarında karton koliler bulunduğu belirlendi. Aramada 450 paket içinde 526 kilo 327 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.