Kapıkule\'de 53 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 53 kilo 206 gram skunk ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Kapıkule'den yurda giren uluslararası taşımacılık yapan bir tırda dedektör köpekle arama yapıldı.
Araçta gizli bölmelere gizlenmiş 53 kilo 206 gram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
