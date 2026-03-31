Kapıkule'de 60 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Kapıkule'de 60 Kilo Esrar Ele Geçirildi

31.03.2026 07:43
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 60 kilo esrar ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki tırda 60 kilo 136 gram esrar ele geçirilmesinin ardından yürütülen soruşturmada uyuşturucu çetesiyle bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ticaret Bakanlığı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizleri kapsamında şüpheli görülen bir tırı takibe aldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapan tır, kameralarla izlenerek X-ray taramasına sevk edildi.

Tarama sonucunda araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine tır, arama hangarına alındı.

Dedektör köpeklerin de katıldığı aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 50 şeffaf vakumlu poşet içerisinde 31 kilo 422 gram esrar ele geçirildi.

Bağlantılı 2. tır tespit edildi

Ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve yurt dışından gelen başka bir tırı da takibe aldı.

Kapıkule Sınır Sahası'na giriş yapan tırda yapılan detaylı aramada da 46 paket halinde 28 kilo 714 gram esrar bulundu.

Zehir tacirlerine ulaşıldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucuyu teslim almaya geldikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 otomobile el konuldu.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle uyuşturucu çetesini yönettiği değerlendirilen bir kişinin İstanbul'da yaşadığı belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul'da düzenlenen operasyonda, şüpheli kişi gözaltına alınarak Edirne'ye getirildi.

Operasyonlarda toplam 60 kilo 136 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 tır ve 1 otomobile el konuldu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

