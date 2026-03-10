Kapıkule'de 8 Kilo Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
Kapıkule'de 8 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Kapıkule'de 8 Kilo Kokain Ele Geçirildi
10.03.2026 12:50
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 8 kilo kokain bulan ekipler, sürücüyü tutukladı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan otomobilde, 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarda, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giren Bulgar plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada, zulalanmış halde 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi, Bulgaristan uyruklu sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

