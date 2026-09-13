Kapıkule'de tırın çekicisine gizlenen 50 kilo 506 gram uyuşturucuya 3 tutuklama - Son Dakika
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Kapıkule'de tırın çekicisine gizlenen 50 kilo 506 gram uyuşturucuya 3 tutuklama

Kapıkule\'de tırın çekicisine gizlenen 50 kilo 506 gram uyuşturucuya 3 tutuklama
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Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir tırda yapılan aramada, çekici bölümüne gizlenmiş 50 kilo 506 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsünün de aralarında bulunduğu 3 zanlı tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 kilo 506 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule'den yurda giriş yapan bir tırda şüphe üzerine narkotik dedektör köpek yardımıyla arama yaptı.

Aramada, tırın çekici bölümüne gizlenmiş 50 kilo 506 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili tır sürücüsünün de aralarında bulunduğu 3 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule'de tırın çekicisine gizlenen 50 kilo 506 gram uyuşturucuya 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule'de tırın çekicisine gizlenen 50 kilo 506 gram uyuşturucuya 3 tutuklama - Son Dakika
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