Kapıkule Sınır Kapısı\'nda Kaçak Elektronik Eşya ve İlaç Operasyonu

Güncel

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak elektronik sigara, cep telefonu ve ilaç ele geçirildi; 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaptığı risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulduğu araçlar ile sürücüleri, kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) ile takibe aldı. Son 1 hafta içinde yapılan 7 operasyonda; x-ray taramalarına sevk edilen şüpheli araçlar ile fiziksel görüntülerinde tuhaflık bulunan sürücü ve yolcular üzerinde yapılan aramalarda yurda sokulmak istenen 400 elektronik sigara, 150 son model telefon ve telefon kalıpları, 10 bin 440 tuşlu cep telefonu, 4 gelinlik, 10 bin ilaç, yaklaşık 16 kilogram kehribar, 170 bilgisayar kasası ve aksamı ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı. .

Haber – Kamera: Umut IŞIK – Batuhan SEVER/ EDİRNE,