Kapitalizmin Katırı ve Kumarhane Düzeni

Kapitalizm insanlığı katırın sırtına bindirip götürüyor. Herkes sağdan soldan topluyor, ama tam okkalı bir şey kapacakken katır manevra yapıyor. Düşenlere bakılmıyor, herkes kolunu uzatmaya devam ediyor. Herkesin heybesinde bir şey var ama herkes mutsuz; çünkü herkes diğerinin daha iyi doldurduğunu sanıyor. Kimse kimsenin heybesini bilmiyor. Dünya kumarhaneye dönüyor; kazananların hikayesi kaybedecekleri çekiyor. Kaybedenler yalnız hissediyor, oysa kazandıklarına rağmen kaybediyorlar. 2x yapan 5x yapamadığına hayıflanıyor. Kapitalizm göreli yoksunluk hissinden besleniyor. Kişi suçu kendinde aramazsa sosyal buhran çıkıyor. Bize şeffaf, adil, öngörülebilir bir sistem lazım. Teknoloji (yapay zeka, blokzincir) oyunu değiştirecek fırsat sunuyor. Reform zor değil; kapitalizmin katırını ahıra bağlamak yeter.