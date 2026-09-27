Kapitan Andreevo'da Türkiye'ye geçişte tır kuyruğu 18 kilometreye ulaştı

Kapitan Andreevo'da Türkiye'ye geçişte tır kuyruğu 18 kilometreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye geçiş yönünde bekleyen tırlar 18 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sınır Polisi, son günlerde artan ticari hareketliliğin kuyruğa yol açtığını, son 24 saatte 710 yük aracının işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
Bulgaristan'da Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye geçiş için bekleyen tır sürücüleri, 18 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Sınır Polisinden yapılan açıklamada, Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda oluşan 18 kilometrelik tır kuyruğunun son günlerde artan ticari hareketlilikten kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada, son 24 saatte Türkiye'ye geçiş yönünde 710 yük aracının işlemlerinin tamamlandığı, bunun sınır kapısının günlük tam kapasitesine denk geldiği kaydedildi.
Yetkililer, bölgede trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve Haskovo İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bölgede görev yaptığını bildirdi.
Kaynak: AA
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