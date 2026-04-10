Kaplan Davası Devam Ediyor

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinafın bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki sanıklar Kerem Gökay Öner ve Ufuk Gültekin ise duruşmaya, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı.

Mahkeme başkanı, duruşmaya müşteki sanık Murat Çelik'in avukatlarının savunmasıyla devam edileceğini bildirdi.

Çelik'in avukatı Cengiz Varol, duruşmada dile getirilen iddiaların zayıf bir kurgu niteliğinde olduğunu savunarak, "Bu örgüt Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk kez çökerttiği örgüt değildir ve son da olmayacaktır. Müvekkilimin beraatini ve esas hakkındaki mütalaaya kadar duruşmalardan vareste tutulmasını talep ediyorum." dedi.

Avukat savunmalarının ardından duruşmaya, SEGBİS ile bağlanan dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü müşteki sanık Kerem Gökay Öner'in savunmasıyla devam edildi.

Öner, Sertçelik ile şu ana kadar yüz yüze gelmediğini, gizli tanık olma sürecinde de hiçbir savcı ile görüşmediğini söyledi.

Sertçelik'in yurt dışına kaçmasına ilişkin iddialara değinen Öner, 23 Kasım 2023'te telefonuna Sertçelik'in İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığına dair bir mesaj geldiğini, bu mesajı teyit edilmesi amacıyla yardımcısı Şevket Demircan'a ilettiğini beyan etti.

Öner, Sertçelik'i kaçırdığı öne sürülen kişilerle herhangi bir tanışıklığının bulunmadığını belirterek, geçmişte kullandığı artık kendisine ait olmayan bir hat üzerinden yapılan baz çakışmalarıyla da sanıklarla ilişkilendirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Uzun yıllardır sürdürdüğü polislik mesleğinde etik kuralların kendisi için vazgeçilmez olduğunu anlatan Öner, "Murat Amirimle mesleki ve etik olarak problem yaşadım. Ancak benim amirimdir ve bir gün bile kendisine saygısızlık etmedim ama kanunsuz emirler veriyordu." diye konuştu.

Operasyon sürecinde yaşanan personel değişimi ve belirsiz emir-komuta yapısı nedeniyle yoğun stres yaşadığını öne süren Öner, bu yüzden görevden ayrılmak istediğini ancak dilekçesini geri çekmesi yönünde telkin aldığını söyledi.

Mahkeme başkanının, Sertçelik'in beyanlarında geçen mülakat odasına ilişkin sorularını yanıtlayan Öner, "Şüphelilerin ifadesinin alındığı özel bir mülakat odası yok. O odaya Murat Müdürümüz spor aleti koydurdu. Sadece bir defa Ayhan Bora Kaplan'ı gördüm. Her yer doluydu, o yüzden oraya götürmüşlerdi." dedi.

Avukat savunmalarının ardından dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı müşteki sanık Şevket Demircan'a söz verildi.

Serdar Sertçelik'in Kıbrıs'tan getirildikten sonra gizli tanık beyanında bulunduğunu ifade eden Demircan, "Biz gizli tanıklık yapması için herhangi baskı ya da zorlamada bulunmadık, şiddet göstermedik. Kimse ona ifadesinde okuması için notlar vermedi." diye konuştu.

Demircan, Bora Kaplan operasyonu için Öner'in talimatıyla havaalanına gittiğini, gözaltı esnasındaki görüntüleri kimin çektiğini bilmediğini belirtti.

Sertçelik ile kendi telefonu üzerinden görüşme yapmadığını söyleyen Demircan, iletişimin Nurullah Kopuk aracılığıyla sağlandığını beyan etti.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini vurgulayan Demircan, "Ben devletimizin bana verdiği görevi ifa ettim. Kimseye cebir veya şiddet uygulamadık. Uygulasaydık bir sürü avukat görüşmeye geliyordu. Eninde sonunda onlar söylerdi. Sizin yönlendirdiğiniz sorular dışında bana yönlendirilecek hiçbir soruyu yanıtlamak istemiyorum başkanım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının soruları üzerine Demircan, dosyaya giren ses kayıtlarını kendisini güvence altına almak amacıyla yaptığını, bunları kullanma veya deşifre etme niyetinin olmadığını, tüm görüşmeleri kayıt altına aldığını söyledi.

Demircan, Sertçelik ile yaptığı telefon görüşmelerine yönelik de bu konuşmaları Sertçelik'e güven vermek ve dosyaya daha fazla bilgi sağlamak amacıyla yaptığını beyan etti.

Duruşmaya, sanıklar ve avukatlarının beyanlarıyla 13 Nisan Pazartesi günü devam edilecek.