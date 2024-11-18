Kaplan Davasında Duruşma Devam Ediyor

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümüne sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmaya, mütalaaya karşı sanık ve avukatlarının beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

Bunun üzerine söz alan müşteki Erkan Doğan'ın avukatı, Cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldıklarını ve sanıkların bu doğrultuda cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Adnan Kaplan, 8 yıldır köyde yaşadığını ve örgüt yöneticisi olmakla suçlandığını ifade ederek, sanıklardan yaklaşık 50 kişiyi tanımadığını öne sürdü.

Söz alan tutuklu sanık Muhammet Kaplan, müşteki Erkan Doğan'ın yalan söylediğini, bütün tanıkların lehine konuştuğunu iddia etti.

Tutuklu sanık Fatih Güler ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Valelerden suç örgütü kurulduğu söyleniyor. Tek suçum valelik yapmak. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Tansel Aktan da suç örgütüne üye olmadığını savunarak, " Bora Kaplan'la sadece patron çalışan ilişkimiz vardı. Patronum olduğu için sevdim, saydım sosyal medyada fotoğraf paylaştım. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da önceki beyanlarını tekrarlayarak beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.