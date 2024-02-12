Kaplan Harekatı\'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Kaplan Harekatı bölgesinde araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş (29), memleketi Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in cenazesi, Şırnak 23'ncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından uçakla memleketi Kütahya'ya getirildi. Şehit Özkardeş için Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kütahya Valisi Musa Işın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı, Hava Er Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Özkardeş'in ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Necla Özkardeş, "Annesi ben seni böyle göndermedim" diyerek gözyaşı döktü. Halası Neriman Özbay ise "Halasının kuzusu, bir tanesi. Sen halayı görüyor musun buradan? Vatan uğruna kurban oldun, vatan sağ olsun. Mekanın gül bahçesi olsun. Babaanne, dedene kavuşacaksın. Onlar sevindi, biz üzüldük. Allah'ım bize Muhammed sabrı ver. Daha cuma günü görüştük. 'İyiyim halam, görev başındayım' dedin. Ben sana Allah'a havale ettim, Allah'ım da aldı seni" dedi.
İl Müftüsü İrfan Açık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre askerlerin taşıdığı şehit Özkardeş'in tabutu, daha sonra mezarlığa kadar köylüler tarafından taşındı. Piyade Sözleşmeli Onbaşı Özkardeş'in cenazesi, gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
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