Kaplan'ın Duruşmasında Tartışma Çıktı

06.04.2026 12:48
Ayhan Bora Kaplan, duruşmada polislere 'FETÖ'cü' diyerek tartışma başlattı. Mahkeme durumu kontrol altına aldı.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davanın duruşmasında, Kaplan'ın müşteki sanıklar eski Organize Suçlarla Mücadele Müdürü Şevket Demircan, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'e yönelik "FETÖ'cüler" şeklinde seslenmesi üzerine tartışma çıktı. Murat Çelik, "Biz FETÖ'den yargılanmıyoruz. Ben FETÖ'nün bir numaralı düşmanıyım" dedi. Tartışma sırasında sanıklar, müşteki sanık polislere hakaret içerikli ifadeler kullanırken salonda bulunan Ayhan Bora Kaplan'ın ailesi de tartışmaya müdahil oldu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, Kaplan'ı ve ailesini salondan çıkardı.

Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 61 sanığa verilen cezaların İstinaf'ta bozulmasının ardından operasyonu düzenleyen polisler, Kaplan'ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik'in bulunduğu dosyaların birleştirilmesi sonucu oluşan dosyaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması başladı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar hazır edildi. Tutuklu sanık Serdar Sertçelik salona yoğun güvenlik tedbirleri altında getirildi. Duruşmaya getirilen tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan, salondakilere el salladı.

Müşteki sanıklar eski Organize Suçlarla Mücadele Müdürü Şevket Demircan, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski KOM Şube Müdürü Kerem Gökay Öner de duruşmada hazır bulundu. Ayrıca komiserler Metehan İlkyaz, Gökhan Karaca ve Ufuk Gültekin ise SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Duruşma kimlik tespitlerinin ve iddianamenin kısa özetinin okunmasının ardından başladı.

Mahkeme Başkanı, bir kısım sanık avukatlarının dosyalarının tefrik edilmesi talebinin olduğunu bildirdi. Cumhuriyet savcısı ise bazı olay olgularının birlikte değerlendirilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunarak talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme, tefrik taleplerini reddetti.

Kaplan'ın avukatlarından "erteleme" talebi

Avukat İbrahim Kama, tanıklıktan çekilerek dosyaya, sanık Tansel Aktan'ın müdafii olarak katılmak istediğini beyan etti. Mahkeme de bu talebi kabul etti. Kama, Serdar Sertçelik'in telefonundan çıkanların üzerine hazırlanan yeni iddianamenin eline ulaşmadıklarının ve inceleme şanslarının olmadığı için duruşmanın ertelenmesini talep etti. Kama, "Bu dosyadaki dijital delillere de erişmek istiyoruz. Birleşen dosyadaki delilleri bizden sakladığınız sürece hukuka aykırılık oluşturmaktadır bu. Buradaki whatsApp mesajlaşmaları dosyanın esasını oluşturuyor. Biz nasıl soru soracağız bunları okumadan? Bu durum savunma hakkını kısıtlamaktadır. Biz bunlara ulaşmak istiyoruz" dedi.

Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı Umut Köroğlu da "Sanıklar arasındaki yapmış oldukları mesajlaşmaların dosyaya konulmaması bence hukuka aykırılığın en büyük şeklidir. Birleşen dosyanın ek 70 klasörünü benim 7 günde incelemem mümkün değil. Benim bu dosyayı incelemem, gerekirse deliller bildirmem ve soru sormam gerekir ki ona göre müvekkilim hakkındaki deliller hakkında beyanda bulunalım. Savunma hakkının kısıtlanmaması nedeniyle tarafıma süre verilmesi ve bu yüzden duruşmanın başka bir tarihe ertelenmesini talep ediyorum" beyanında bulundu.

Kaplan, müşteki sanık polislere "FETÖ'cüsünüz" demesi üzerine salonda tartışma çıktı

Duruşmada söz alan Ayhan Bora Kaplan'ın "operasyonu düzenleyen polisler de burada. Bunlar FETÖ'den yargılanıyor" diye konuşması üzerine müşteki sanık olan polisler "düzgün konuş" diye seslendi. Bunun üzerine Ayhan Bora Kaplan, "FETÖ'cü değil misiniz lan" diye bağırdı. Şevket Demircan, "Asıl sizin örgütünüz FETÖ'cü, gördük yazışmalarda Cevheri Güven'e nasıl bilgi sızdırmışsınız" dedi. Murat Çelik de "Biz FETÖ'den yargılanmıyoruz. Ben FETÖ'nün bir numaralı düşmanıyım" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı: "Son kez şans tanıyorum"

Duruşmada Ayhan Bora Kaplan'ın yakınları da salonda müşteki sanık polislere "FETÖ'cüler" diye bağırdı. Mahkeme Başkanı, Kaplan'ı ve yakınlarını duruşma salonundan çıkardı ve sanık ile izleyicilere duruşmanın düzenini bozmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Mahkeme, sanık avukatlarının tefrik taleplerini, yargılamayı uzatmaya yönelik olarak değerlendir ve reddine karar verdi. Mahkeme, savunmaların yapılması için yeterli sürenin bulunduğunu ifade ederek, avukatların süre talebini de reddetti. Mahkeme Başkanı, Bora Kaplan'ın salona yeniden getirilmesine karar verdi ve "Son kez kendisine şans tanıyorum" dedi.

Duruşmada sanıkların savunmasına geçildi.

Kaynak: ANKA

SON DAKİKA: Kaplan'ın Duruşmasında Tartışma Çıktı
