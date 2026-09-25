Kaplıcada kaldığı odanın havuzunda eşi tarafından ölü bulundu - Son Dakika
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Kaplıcada kaldığı odanın havuzunda eşi tarafından ölü bulundu

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Kaplıcada kaldığı odanın havuzunda eşi tarafından ölü bulundu
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MANİSA'nın Kula ilçesinde Sevim Yılmaz (65), konakladığı kaplıcada odadaki havuzda eşi tarafından ölü bulundu.

MANİSA'nın Kula ilçesinde Sevim Yılmaz (65), konakladığı kaplıcada odadaki havuzda eşi tarafından ölü bulundu. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Şehitlioğlu Mahallesi'ndeki Kula Belediyesi'ne ait Emir Kaplıcaları'nda meydana geldi. Kaplıcada konaklayan Sevim Yılmaz'dan bir süre haber alamayan birlikte konakladığı eşi, merak edip aramaya başladı. Bahçeden seslenmesine rağmen haber alamayan eşi, odadaki havuzun bulunduğu bölüme geçti. Burada Sevim Yılmaz'ı havuzda hareketsiz bulan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevim Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA
Sevim YılmazOlaylarGüncelKulaSon Dakika

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