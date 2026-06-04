Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi kapsamında, Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı'nda "Dumansız Sahil" uygulaması hayata geçirildi.
Uygulama kapsamında plajda sigara kullanımının azaltılması amacıyla sahilin arka bölümünde sigara içilebilecek özel alan oluşturuldu.
Sigara kullanan tatilciler belirlenen bu alanı kullanırken, plaj bölümü "dumansız alan" olarak hizmet veriyor.
Uygulamayla sigara kaynaklı atıkların azaltılması, sahil temizliğinin kolaylaştırılması ve Kaputaş Plajı'nın doğal güzelliğinin korunması hedefleniyor.
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