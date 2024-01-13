Kar Bitlis'i esir aldı: 245 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, il genelinde 245 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve Türkiye'de en fazla kar yağışı alan illerin başından gelen Bitlis'te, günlerdir devam eden yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. 245 köy yolunun ulaşıma kapandığı şehirde; tek katlı evler ve arabalar kara gömülürken, yön ve iş yeri tabelaları ise neredeyse kardan kayboldu.

Kar alınlığının şehir merkezinde 1 metre, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye vardığı şehirde, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi, Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kar yağışının durmasının ardından ellerine kürekleri alan vatandaşlar ise araç ve iş yerlerinin önünü temizledi.