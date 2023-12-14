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Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, ekipler gece gündüz çalışarak yolları açıyor - Son Dakika
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Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, ekipler gece gündüz çalışarak yolları açıyor

Şırnak'ta karla kaplı yolları açmak için seferber olan ekipler, iş makineleri ile kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bölgelerde yolları yeniden ulaşıma açıyor. Beytüşşebap ilçesindeki yayla ve köy yolları ekipler tarafından açılıyor. Kaymakam Ülkü, ilçede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti.

Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, ekipler gece gündüz çalışarak yolları açıyor
14.12.2023 - 23:14,
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Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, ekipler gece gündüz çalışarak yolları açıyor

Kardan kapanan yollar teker teker açılıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta karla kaplı yolları açmak için seferber olan ekipler, iş makineleri ile kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bölgelerde yolları yeniden ulaşıma açıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek bölgelerdeki yayla ve köylerin yolları bir bir açılıyor. Kar ve tipinin etkisiyle yer yer bazı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Lise Tayrı, Faraşin ve Kato Dağı eteklerindeki yerleşim yerlerinin kardan kapanan yolları ekipler tarafından yeniden açılıyor. Dozer ve greyderlerle yol açan ekipler 3 gündür aralıksız çalışıyor. Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü, kardan kapanan yolların açıldığını, ilçe genelinde her hangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını söyledi. Kaymakam Ülkü, "İlçemizin yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışı bazı köy yollarını ulaşıma kapatmıştı. Bize gelen ihbarlar üzerine ekiplerimizi dört koldan yol açmaları için gönderdik. Şu saat itibariyle ilçemizde kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. Mümkün oldukça ekiplerimizi riske atmadan bütün yolların açılması için kış ayları boyunca hazır bekletiyoruz. Her şey halkımızın huzur ve güvenliği için" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, ekipler gece gündüz çalışarak yolları açıyor - Son Dakika
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