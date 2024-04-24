Kar kaplanları Nisan ayında da görevinin başında - Son Dakika
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Kar kaplanları Nisan ayında da görevinin başında

Turuncu kar kaplanlarının 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray karayolunda zorlu mücadelesi devam ederken, kapalı bulunan 51 kilometre yolun 41 kilometresi açıldı. Geri kalan 10 kilometre için çalışmalar tüm hızıyla devem ediyor.

24.04.2024 19:27  Güncelleme: 19:39
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Kar kaplanları Nisan ayında da görevinin başında

Ekipler, yer yer 3 ila 5 metre karla mücadele ediyorlar

VAN - Turuncu kar kaplanlarının 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray karayolunda zorlu mücadelesi devam ederken, kapalı bulunan 51 kilometre yolun 41 kilometresi açıldı. Geri kalan 10 kilometre için çalışmalar tüm hızıyla devem ediyor.

Kışın çetin geçtiği Van'ın Bahçesaray ilçesinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimin büyük bölümünde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray kara yolunu açmak için büyük uğraş veriyor. Birçok çığ yatağının bulunduğu yolda kapalı bölümün açılması için 1 haftadan bu yana kontrollü olarak çalışmalarını sürdüren Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Şantiyesi'nde görevli 8 personel, 5 iş makinesiyle yüksek dağların yamaçlarından geçen yolu açmaya çalışıyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi geçtiği bölgede adeta kardan tüneller oluşturarak ilerliyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede, çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalarını kontrollü sürdüren ekipler, yolun kapalı olan 51 kilometrelik bölümünün 41 kilometresini açarken, geri kalan 10 kilometre için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kış mevsiminde ulaşıma kapandığı dönemde Bahçesaray'a ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi güzergahından sağlanıyor.

Kaynak: İHA

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