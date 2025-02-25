Kar Nedeniyle Ahır Çöktü: 50 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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Kar Nedeniyle Ahır Çöktü: 50 Koyun Telef Oldu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çatı çökmesi sonucu 50 koyun telef oldu, ekipler müdahalede bulundu.

25.02.2025 12:16
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 50 koyun telef oldu.

İlçeye bağlı Gümüşdere köyünde gece saatlerinde Hüsnü Gümüşkaya'ya ait ahırın çatısı kar nedeniyle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kar dolayısıyla kapalı yolun iş makineleri yardımıyla açılmasının ardından köye ulaştı.

Çatının yanı sıra duvarlarının bir kısmı da çöken ahırın enkazından 200'e yakın koyun ve kuzu çıkarıldı.

Olay sırasında 50 koyunun ise telef olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kar Nedeniyle Ahır Çöktü: 50 Koyun Telef Oldu - Son Dakika

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