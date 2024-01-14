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Kar nedeniyle yolu kapanan beldede mahsur kalan kalp hastası kadın hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Kar nedeniyle yolu kapanan beldede mahsur kalan kalp hastası kadın hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde bulunan Beğendik beldesinde yaşayan 37 yaşındaki kalp hastası Hakime S, gece rahatsızlanınca ekiplere haber verildi. Ancak yolu kardan kapanan beldeye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekipleri yerine İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan yol açma çalışmaları sonucunda Hakime S, ambulansa ulaştırılarak Pervari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kar nedeniyle yolu kapanan beldede mahsur kalan kalp hastası kadın hastaneye ulaştırıldı
14.01.2024 - 14:42,
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Siirt'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan beldede mahsur kalan kalp hastası kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Beğendik beldesinde yaşayan 37 yaşındaki Hakime S, gece rahatsızlanınca durum yetkililere bildirildi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yolu kardan kapanan beldeye ulaşamayınca, İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.

Yol açma çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, kalp hastası Hakime S'yi ambulansa ulaştırdı.

Hakime S. ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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