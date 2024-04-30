Kar suları eridi, ovanın büyük bölümü sular altına kaldı - Son Dakika
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Kar suları eridi, ovanın büyük bölümü sular altına kaldı

Van'da Çaldıran ilçesinde karın erimesiyle Çaldıran Ovası'ndaki arazilerin büyük bir bölümü su altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Bahçesaray ilçesinden sonra bu kış en çok kar yağışı alan Çaldıran ilçesinde ilkbaharın gelişiyle karlar erimeye başladı. Kanal ve derelerin taşması sonucu Yukarı Kuyucak ve Hanköy mahallesinin arazileri sular altında kaldı. Van YYÜ Su Ürünleri Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Çaldıran ilçesinin kar yağışının Bendimahi Çayı'nı beslediğini ve sulak alanlara ev yapılmaması gerektiğini belirtti.

30.04.2024 00:36  Güncelleme: 00:44
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Kar suları eridi, ovanın büyük bölümü sular altına kaldı

VAN - Van'da Çaldıran ilçesinde karın erimesiyle Çaldıran Ovası'ndaki arazilerin büyük bir bölümü su altında kaldı.

Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Bahçesaray ilçesinden sonra bu kış en çok kar yağışı alan Çaldıran ilçesinde ilkbaharın gelişiyle karlar erimeye başladı. İlçede havanın ısınmasıyla eriyen kar ve etkili olan sağanak, dere ve kanalların taşmasına yol açtı. Kanal ve derelerin Yukarı Kuyucak ve Hanköy mahallesinin arazilerinin birçoğu sular altına kaldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Van YYÜ Su Ürünleri Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bu yıl Bahçesaray ilçesinden sonra bu kış en çok kar yağışı alan bölge Bendimahi Çayı'nın stoklama havzası olan yukarı kesimlerde yer alan Çaldıran ilçesi bulunuyor. Çaldıran ilçesinin kar yağışı alması özellikle çok çok büyük öneme sahip. Çünkü Bendimahi Çayı Çaldıran ilçesi ve Tendürek Dağı'na doğru yağan karla besleniyor. Yaz mevsiminde buradaki yavaşça eriyen kar, Bendimahi Çayı'nı besliyor. Üremek için Van Gölü'nden Bendimahi Çayı'na giren inci kefalleri için adeta bir hayat kaynağı oluyor. Ekolojide temel bir kural vardır. Su bir kendine ait olanı mutlaka geri alır. Eğer bizler bir bölgeye baktığımızda uzun yıllar kurak olmasına karşı göl tabanı ise, orası sulak alan ise bunu çok iyi bilmemiz lazım bir gün kendisine ait olan yerleri geri alacak. Dolayısıyla sulak alanlara ev yapmayalım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kar suları eridi, ovanın büyük bölümü sular altına kaldı - Son Dakika

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