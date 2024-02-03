 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

Iğdır\'ın Tuzluca ilçesinde mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Nahırkıran köyünde yaşayan hamile kadın, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İl Özel İdare ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yolu açılan köye ulaşan sağlık ekipleri, kadının doğumunu gerçekleştirdi ve kadın ile bebeği hastaneye kaldırıldı. Ş.N. ve bebeğinin sağlık durumları iyi.

03.02.2024 19:47  Güncelleme: 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan hamile kadın, İl Özel İdare ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçeye 32 kilometre uzaklıktaki Nahırkıran köyünde yaşayan Ş.N'nin rahatsızlanması üzerine, yetkililere haber verildi.

Bölgede 2 gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yolu açılan köye ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, köyde hamile kadının doğumunu sağladıktan sonra kadını ve bebeğini Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ş.N. ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Tuzluca, Iğdır, Kurtarma, Olaylar, Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 20:23:22. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement