Iğdır\'ın Tuzluca ilçesinde mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

Futbolu bırakan Hazard'ın Ronaldo hakkında söylediklerini duyunca "Yok artık" diyeceksiniz

Futbolu bırakan Eden Hazard, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kendisinden daha iyi sadece bir futbolcu olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, ''Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil'' dedi.