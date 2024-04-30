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Kar ve yağmur sularıyla coşan Çır Şelalesi böyle görüntülendi

BİNGÖL - Bingöl'de karların erimesiyle ve yağan yağmurla oluşan Çır Şelalesi dron ile görüntülendi.

Bingöl kent merkezine 34 kilometre uzaklıktaki merkez Ilıcalar beldesi sınırlarında, bin 930 rakımlı Deşt Yaylası mevkiinde yer alan, karların erimesi ve yağmurların yağmasıyla coşan, yaz aylarında ise kuruyan Çır Şelalesi dron ile görüntülendi. Yaklaşık 50 metre yükseklikten akarak görsel şölen sunan şelaleyi, ilkbahar aylarında yüzlerce kişi ziyaret ederek doğanın tadını çıkarıyor.

İl merkezi ve il dışından birçok ziyaretçinin son yıllarda görmek istediği doğa harikası Çır Şelalesinde seyir terası yapılacağını geçtiğimiz günlerde açıklayan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Yıl içinde yapacağımız seyir terası, yürüme parkuru ve merdivenleri, park yerleri ve oturma gruplarıyla Çır Şelalesi'ni Bingöl ve Türkiye turizmine kazandıracağız" dedi.