Kar Yağışı Çiftçileri Sevindirdi

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KAR, ÇİFTÇİLERİ SEVİNDİRDİ

Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kuraklıkla mücadele eden çiftçileri sevindirdi. Çiftçi Fahrettin Koza, "Kar yağışı etkili oldu bölgemizde. Bu çiftçinin en fazla yağış beklediği dönem. Kar, çiftçi için bereket demek; en umutlu şeyi. Bizim bölgemizde çok fazla su kaynağı da yok, kurak bir bölge. Karın çok yağması bizim için çok önemli" dedi. Erkan Tufan ise "Bir kaç gün önce çiftçimiz üre gübrelerini atmıştı buğday için. Bu yağışın hemen ertesinden gelmesi çok iyi oldu. Kar, bereket demek. Bundan sonra hiç yağmasa bile en azından yer altı sularına ve ürünümüze faydalı olacaktır. Geçen sene kuraklıktan çok mağduriyet yaşadık. Dolayısıyla bu yağışın devamı gelirse, bizim için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.